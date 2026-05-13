Лівія планує запустити свій найбільший НПЗ вперше за 13 років

Лівія планує відновити роботу нафтопереробного заводу "Рас-Лануф" потужністю 220 000 барелів на добу протягом 6–12 місяців для забезпечення внутрішнього ринку.

Про це повідомив журналістам у середу в Лондоні голова Національної нафтової корпорації (NOC) Лівії Масуд Сулейман, передає Reuters.

Найбільший НПЗ у Лівії, не працює з 2013 року через арбітражний спір між NOC та її партнером з ОАЕ — компанією Trasta.

У понеділок NOC повідомила, що підписала остаточну угоду з Trasta про припинення партнерства, згідно з якою комплекс і нафтопереробний завод "Рас-Лануф" переходять у повну власність і під повний контроль Лівії.

"Бюджет було виділено", — сказав Сулеман щодо відновлення роботи, додавши, що NOC має необхідні людські ресурси та обладнання для технічного обслуговування, яке, за його оцінками, коштуватиме близько 60 мільйонів доларів.

Нафтовий сектор Лівії, який є основним джерелом доходу країни, неодноразово зазнавав перебоїв у роботі через місцеві та більш масштабні політичні заворушення з часу повстання 2011 року, підтриманого НАТО, яке призвело до повалення Муаммара Каддафі.

Минулого тижня нафтопереробний завод у Завії потужністю 120 000 барелів на добу зупинився через сутички поблизу.

Сулеман зазначив, що продукція з Рас-Лануфа буде в основному призначена для внутрішнього ринку і реалізовуватиметься дочірньою компанією NOC — Brega Oil Company.

NOC очікує, що початкова потужність становитиме близько 200 000 барелів на добу, а потім поступово зростатиме до повної потужності, додав він. Нафтопереробний завод працюватиме на лівійській нафті сорту "Амна".

У квітні 2026 року два конкуруючі законодавчі органи Лівії, яка фактично розділена з 2014 року, затвердили перший єдиний державний бюджет країни за понад десять років.