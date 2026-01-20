ЧАЕС заживили після російської атаки

Чорнобильську атомну електростанцію (ЧАЕС) приєднали до обʼєднаної енергосистеми країни після блекауту за результатом російського обстрілу станції.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Після нічного удару росіян, через який вузли енергетичної інфраструктури ЧАЕС були пошкоджені, енергетикам вдалось повернути станції живлення від обʼєднаної енергосистеми.

Живлення повернули, зокрема, до Саркофагу та сховища відпрацьованого ядерного палива.

"Радіаційний фон на промисловому майданчику та в зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів. Станція забезпечена необхідним запасом палива та справними резервними джерелами електроживлення на випадок повторних атак", – зазначили у Міненерго.

У Міністерстві енергетики також наголосили на необхідності організувати позачергову зустріч керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак, щодо якої домовилися перший віцепремʼєр - міністр енергетики Денис Шмигаль та Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо:

Зранку 20 січня повідомляли, що внаслідок російської атаки Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, також постраждали лінії електропередач до інших АЕС.