На Львівщині після ударів РФ без електропостачання – понад 10 тисяч абонентів

Під час повітряної тривоги ворог атакував об'єкти енергетики та промисловості на Львівщині, без електропостачання у області залишилися понад 10 тисяч абонентів.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Зараз без електропостачання у нашій області понад 10 тисяч абонентів. 17 населених пунктів знеструмлені повністю, 9 – частково. На місцях працюють аварійні служби", – написав він у Телеграм.

Також, за його словами, внаслідок падіння уламків пошкоджений один житловий будинок, вибиті вікна, пошкоджений дах. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

