У понад 1600 будинків Києва відновили теплопостачання – Кличко

В понад 1 600 житлових будинків Києва, в яких не було теплопостачання після атаки ворога минулої ночі, комунальники подали теплоносій.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Водночас, як він поінформував, без тепла ще 4000 багатоповерхівок.

"Ситуація складна, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня", – зауважив Кличко.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути в домівки киян тепло, воду та електрику.

Нагадаємо:

Через масовану російську атаку в Києві фіксують перебої зі світлом і водопостачанням, зокрема, без електроенергії залишився лівий берег.

5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишилися без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також без води.

Як підкреслив міський голова Віталій Кличко, після нічного ворожого обстрілу ситуація в Києві з водопостачанням та теплом на лівому березі й на Печерську залишається складною.