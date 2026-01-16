Новини 16 січня: таксі у комендантську і рекорд долара

Про рекорд євро у банках: деякі банки України, зокрема ПУМБ та "Укрсіббанк", почали продавати готівковий євро по 51 гривні.

Про найгіршу ситуацію з енергетикою у регіонах: Шмигаль розповів, що наразі найважча ситуація з електропостачанням спостерігається в Києві та Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових громадах.

Про міжнародну допомогу: Україна готова до потенційних затримок в отриманні міжнародного фінансування. Коштів для покриття дефіциту бюджету має вистачити до кінця першого кварталу цього року.

Про казино: у Єдиному реєстрі боржників вперше зафіксували примусове стягнення великих штрафів за незаконну рекламу азартних ігор.

Про світло і тепло: багатоповерхові будинки з електричним опаленням найближчим часом не будуть вимикати від електроенергії.

Про ситуацію із пальним: попри атаки ворога Україна має достатні запаси пального та працюючі маршрути постійного постачання.

І знову про енергетику: Зеленський розповів, що вчора споживання електроенергії в Україні було 18 ГВт, а можливості системи – лише 11 ГВт.

Про ситуацію з опаленням у Києві: Близько ста багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення із 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки Росії на столицю 9 січня

Про рекордний курс долара: у понеділок, 19 січня, офіційний курс євро до гривні залишиться без змін на рівні 50,43 грн, тоді як долар у восьмий раз за січень оновить історичний максимум - до 43,41 грн.

Про таксі у комендантську: Сервіси таксі Uklon та Bolt розпочинають цілодобову роботу в Києві після звернення до Київської міської держадміністрації (КМДА) та Київської міської військової адміністрації (КМВА) за дозволом працювати у комендантську годину.

Ексклюзиви ЕП:

Острів несвободи: чи впаде під тиском Трампа комуністичний режим Куби

Після операції із затриманням Ніколаса Мадуро Дональд Трамп почав погрожувати іншим: Гренландії, охопленому протестами Ірану, Колумбії, Мексиці. Погрози отримує і комуністичний режим Куби. Чим це викликано?