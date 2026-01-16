Ще сто багатоповерхівок Києва залишаються без опалення – Кличко

Близько ста багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення із 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки Росії на столицю 9 січня.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

"На середину сьогоднішнього дня близько 100 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення із 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня", – повідомив він.

Станом на 15 січня без опалення у столиці залишалося 300 багатоповерхових будинків.

"Комунальники не припиняють цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру", – написав Кличко у Телеграм.

Ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною, зауважив столичний очільник.

Київ продовжує жити за екстреними графіками відключень світла. Енергетики теж продовжують працювати, щоб стабілізувати ситуацію.

Усі залучені міські служби роблять усе, що можуть, щоб повернути киянам необхідні послуги, запевнив Кличко.

"Я дякую комунальникам та енергетикам за їхню самовіддану працю. А киянам – за витримку і стійкість! Розумію, наскільки це складно", – додав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на лівому березі Києва підключені 24 електрогенератора великої потужності для житлових кварталів. Завдяки їм заживлено 17 трансформаторних підстанцій.

Відтепер під час комендантської години людям дозволено виходити на вулицю без спеціальних перепусток і користуватися транспортом, щоб дістатися до пунктів "незламності" та пунктів обігріву.

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що наразі найважча ситуація з електропостачанням спостерігається в Києві та Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових громадах.

Раніше Київський міський голова заявив, що напередодні масованої атаки Росії на столицю України доповів уряду про підготовку і можливі наслідки сильних пошкоджень критичної інфраструктури, але зусилля тоді не були скоординовані.

14 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Також буде утворений штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що ситуація в Києві із забезпеченням електроенергією та теплом дуже складна, подібного масштабу – вперше за 4 роки війни. Близько 400 багатоповерхових будинків Києва залишалися без опалення.

Раніше Кличко у відповідь на звинувачення Зеленського заявив, що він, як мер, і всі міські служби роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста під час надзвичайної ситуації у енергосистемі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у столиці "зробили дуже мало", маючи на увазі підготовку до надзвичайної ситуації у енергосистемі.