Шмигаль повідомив, яка в Україні ситуація із запасами пального

Попри атаки ворога Україна має достатні запаси пального та працюючі маршрути постійного постачання.

Про це заявив перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, у грудні Україна вийшла на рекордні показники імпорту за останній рік.

"Від початку цього року вже імпортовано понад 220 тис. тонн палива. Щодня в Україну заходять тисячі тонн бензину та дизелю", – інформує міністр.

Він підкреслив, що це дозволяє підтримувати стабільні резерви на рівні понад 20 днів середнього споживання.

Нагадаємо:

Українські мережі автозаправних станцій (АЗС) фіксують суттєве зростання попиту на пальне на тлі масованих обстрілів енергетичної інфраструктури й тривалих відключень електроенергії.