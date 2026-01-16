Шмигаль повідомив, яка в Україні ситуація із запасами пального
ТГ Дениса Шмигаля
Попри атаки ворога Україна має достатні запаси пального та працюючі маршрути постійного постачання.
Про це заявив перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль.
За його словами, у грудні Україна вийшла на рекордні показники імпорту за останній рік.
"Від початку цього року вже імпортовано понад 220 тис. тонн палива. Щодня в Україну заходять тисячі тонн бензину та дизелю", – інформує міністр.
Він підкреслив, що це дозволяє підтримувати стабільні резерви на рівні понад 20 днів середнього споживання.
Нагадаємо:
Українські мережі автозаправних станцій (АЗС) фіксують суттєве зростання попиту на пальне на тлі масованих обстрілів енергетичної інфраструктури й тривалих відключень електроенергії.