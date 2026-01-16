Деякі банки України 16 січня почали продавати євро по 51 грн

Курс валют на п'ятницю 16 січня 2026 року

Деякі банки України, зокрема ПУМБ та "Укрсіббанк", почали продавати готівковий євро по 51 гривні.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Зокрема, євро по 51 гривні пропонують 10 фінустанов - "Укрсіббанк", ПУМБ, "Метабанк", "БТА Банк", "Таскомбанк", "Сенс Банк", "Альлтбанк", "Грант", "Полікомбанк", та "Перший інвестиційний Банк".

Офіційний курс долара 16 січня встановили на рівні 43,39 грн, євро - 50,43 грн (на 15 січня долар - 43,12 грн, євро - 50,26 грн).

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,45 - 43,58 грн. Євро - 50,60 і 50,80 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,20 - 43,75 грн (на 15 січня - 43,10 - 43,60 грн);

Євро - 50,25 - 50,90 грн (на 15 січня - 50,20 - 50,84 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,15 - 43,75 грн;

Ощадбанк - 43,20 - 43,75 грн;

Укрсиббанк - 43,20 - 43,85 грн;

ПУМБ - 43,20 - 43,80 грн;

Райффайзен - 43,30 - 43,75 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 49,90 - 50,90 грн;

Ощадбанк - 50,15 - 50,95 грн;

Укрсиббанк - 50,10 - 51,00 грн;

ПУМБ - 50,30 - 51,00 грн;

Райффайзен - 50,10 - 50,80 грн.

