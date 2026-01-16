Деякі банки України 16 січня почали продавати євро по 51 грн
Деякі банки України, зокрема ПУМБ та "Укрсіббанк", почали продавати готівковий євро по 51 гривні.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Зокрема, євро по 51 гривні пропонують 10 фінустанов - "Укрсіббанк", ПУМБ, "Метабанк", "БТА Банк", "Таскомбанк", "Сенс Банк", "Альлтбанк", "Грант", "Полікомбанк", та "Перший інвестиційний Банк".
Офіційний курс долара 16 січня встановили на рівні 43,39 грн, євро - 50,43 грн (на 15 січня долар - 43,12 грн, євро - 50,26 грн).
Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,45 - 43,58 грн. Євро - 50,60 і 50,80 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США - 43,20 - 43,75 грн (на 15 січня - 43,10 - 43,60 грн);
Євро - 50,25 - 50,90 грн (на 15 січня - 50,20 - 50,84 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 43,15 - 43,75 грн;
- Ощадбанк - 43,20 - 43,75 грн;
- Укрсиббанк - 43,20 - 43,85 грн;
- ПУМБ - 43,20 - 43,80 грн;
- Райффайзен - 43,30 - 43,75 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 49,90 - 50,90 грн;
- Ощадбанк - 50,15 - 50,95 грн;
- Укрсиббанк - 50,10 - 51,00 грн;
- ПУМБ - 50,30 - 51,00 грн;
- Райффайзен - 50,10 - 50,80 грн.
