Росіяни знизили прогноз зростання ВВП майже до 0 і очікують на більшу інфляцію

Офіційний прогноз зростання російського ВВП у 2026 році знижено з 1,3% до 0,4%, а прогнозована інфляція зросте з 4% до 5,2%.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Интерфакс".

Так, прогноз зростання ВВП у 2026 році встановили на рівні 0,4%, а у 2027 році — на рівні 1,4%, заявив віцепрем'єр РФ Алєксандр Новак.

Попередній офіційний прогноз Мінекономрозвитку РФ від вересня 2025 року передбачав зростання ВВП агресора на 1,3% у 2026 році, на 2,8% у 2027 році та 2,5% у 2028 році.

Причиною зниження прогнозу по ВВП росії Новак назвав "помірно-жорстку" монетарну політику, яка, за його словами, довше тримає період стриманого зростання економіки.

Водночас прогноз щодо інфляції в РФ у 2026 році становить 5,2%, у 2027 році інфляцію очікують на рівні 4%.

Попередній офіційний прогноз Мінекономрозвитку РФ від вересня 2025 року передбачав інфляцію на рівні 4% на рік у 2026-2028 роках.

У Росії різко зросла кількість збиткових банків: якщо станом на 1 січня 2026 року таких було 34, то на початок березня — вже 60.