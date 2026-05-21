Найбільший експортер нафти світу палитиме її більше для кондиціонерів влітку

Саудівська Аравія, як очікується, цього літа спалюватиме більше нафти та мазуту для виробництва електроенергії після втрати постачання природного газу з родовищ, які були зупинені через війну в Ірані.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на аналітиків.

Зростатиме використання мазуту з нафти на електростанціях саме тоді, коли попит на електроенергію для охолодження влітку підскакує.

Найбільший експортер нафти у світі був змушений зупинити понад 3 млн барелів на добу видобутку нафти після того, як іранська блокада Ормузької протоки зупинила експорт сирої нафти з Рас-Танури. Це, своєю чергою, скоротило видобуток газу, який вивільняється під час видобутку нафти.

Видобуток газу знизився до 10,5 млрд кубічних футів на добу в першому кварталі з 10,7 млрд кубічних футів на добу в четвертому кварталі 2025 року, попри запуск газового родовища Джафура в грудні, повідомила Saudi Aramco у своєму останньому квартальному звіті.

Щоб замінити газ на електростанціях, Aramco наростила імпорт мазуту приблизно до 1,7 млн тонн, або 360 тис. барелів на добу, у квітні. Це на 86% більше, ніж рік тому, показали дані Vortexa. Більшість цього імпорту розвантажили на терміналах, пов'язаних з електростанціями та опріснювальними заводами, зокрема Jeddah South і Shuqaiq Steam.

"Різке зростання імпорту мазуту є раннім індикатором того, що спалювання нафти перевищить рівень минулого року", — сказав Рахул Чоудхарі, віцепрезидент з досліджень нафти й газу консалтингової компанії Rystad Energy.

Попит на електроенергію в королівстві зазвичай зростає з квітня й досягає піку в серпні, збільшуючи використання сирої нафти, високосірчистого мазуту та газу на електростанціях.

Спалювання сирої нафти й мазуту для виробництва електроенергії цього літа може перевищити 1 млн барелів на добу, нівелюючи зусилля з переходу на більше використання газу й відновлюваної енергії та перекреслюючи мінімум 2025 року на рівні 991 тис. барелів на добу, сказав Чоудхарі.

Експорт сирої нафти Саудівської Аравії в березні впав до рекордно низьких 4,974 млн барелів на добу, за даними з січня 2002 року.