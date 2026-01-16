Bolt та Uklon домовились з Кличком про роботу таксі у комендантську

Сервіси таксі Uklon та Bolt розпочинають цілодобову роботу в Києві після звернення до Київської міської держадміністрації (КМДА) та Київської міської військової адміністрації (КМВА) за дозволом працювати у комендантську годину.

Про це повідомляє пресслужба Uklon та Bolt.

"Разом із міською владою ми узгодили роботу Uklon у комендантську годину. Тож з 00:00 17 січня сервіс працюватиме у Києві цілодобово", – повідомили в Uklon.

Таке ж повідомлення опублікувала пресслужба Bolt.

Відповідаючи на питання щодо цілодобової роботи у інших регіонах країни, представники Uklon написали, що рішення щодо інших міст будуть ухвалюватися органами місцевої влади з огляду на безпекову ситуацію.

Там додали, що будуть узгоджувати це питання.

Наразі невідомо, чи працюватиме таксі у комендантську годину без обмежень. Користувачі отримали сповіщення у якому йдеться:

"Відтепер з 00:00 до 05:00 ви можете виконувати поїздки до пунктів незламності".

Водночас у пресслужбі Bolt написали, що "Викликати авто можна у застосунку Bolt, як завжди".

В Uklon також зазначили, що приймати замовлення після 00:00 зможуть усі водії сервісу, водночас "поліція продовжує патрулювання вулиць, тож потрібно бути готовими пояснити, куди та з якою метою ви прямуєте", – зазначили у компанії.

Нагадаємо:

Представники платформ Bolt, Uklon та Uber звернулися до міського голови Києва Віталія Кличка та очільника КМВА Тимура Ткаченка з проханням надати їм дозвіл на роботу таксі у комендантську годину з урахування змін, пов'язаних з надзвичайною ситуацією в енергетиці.

Кабінет міністрів вніс доповнення до порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години на території, що перебуває в зоні надзвичайної ситуації. До таких наразі відноситься Київ.

Відтепер під час комендантської години людям дозволено виходити на вулицю без спеціальних перепусток і користуватися транспортом, щоб дістатися до пунктів "незламності" та пунктів обігріву.