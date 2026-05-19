Війна і демографія залишили Росію без людей для росту економіки

Росія зіткнулася з настільки гострим дефіцитом робочої сили, що він, імовірно, стримуватиме її економіку ще роками.

Про це пише агентство Bloomberg.

На стримування зростання економіки вказує низьке безробіття, старіння населення та втрати у війні проти України, пише Bloomberg.

Рівень безробіття в Росії зараз становить 2,2% — один із найнижчих у світі. Віцепрем'єр Олександр Новак визнав, що вільних трудових ресурсів у країні фактично не залишилося, а голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що сучасна Росія ще не стикалася з таким дефіцитом працівників.

За оцінкою Bloomberg Economics, для відновлення балансу на ринку праці Росії вже зараз бракує 1,5 млн працівників. Бізнес-об'єднання очікують, що проблема лише посилиться: Російський союз промисловців і підприємців прогнозує нестачу 3 млн людей до 2030 року.

Дефіцит загострили війна проти України та демографічний спад. За даними Bloomberg Economics, у 2015–2022 роках населення працездатного віку в Росії скоротилося приблизно на 4,9 млн людей, а повномасштабне вторгнення ще сильніше вдарило по ринку праці.

