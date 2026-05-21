Енергостійкість бізнесу: програма підтримки завершується

Програма допомоги, спрямована на підвищення енергостійкості бізнесу, вже на фінальному етапі – подати заявку тим, хто цього ще не зробив, слід до 31 травня.

Про це інформує "Дія".

Українці вже подали понад 43 тисяч заявок на понад 434 мільйона гривень, говориться у повідомленні.

"Подайте заявку до 31 травня, щоб отримати компенсацію та стабільність у роботі під час відключень", – закликає "Дія".

Подати заявку можуть ФОПи 2-ї або 3-ї групи, які зареєстровані до 1 грудня 2025 року та сплатили податки станом на 26 січня 2026 року, мають працівників у штаті і працюють у сферах продуктового ритейлу, медицини, перевезень, освіти, виробництва тощо.

Держава компенсує від 7 500 до 15 000 грн — залежно від кількості працівників.

Кошти спрямовуйте на обладнання для автономного живлення, сонячні панелі та комплектуючі, підключення й монтаж обладнання, пальне для генераторів та оплату електроенергії.

