"Ми готувалися до затримок": у Раді повідомили, коли в України закінчаться міжнародні гроші

Україна готова до потенційних затримок в отриманні міжнародного фінансування. Коштів для покриття дефіциту бюджету має вистачити до кінця першого кварталу.

Про це повідомила голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа за підсумками зустрічі з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою.

"Я наголосила на тому, що уряд і парламент готувались до затримок фінансування, тому на 1 квартал 2026 ми маємо достатньо міжнародних коштів для покриття дефіциту бюджету і забезпечення всіх виплат, які гарантує держава.

Але ми мусимо якомога швидше затвердити програму співпраці на засіданні ради директорів МВФ, щоб відкрити шлях до отримання бюджетного фінансування ЄС і МВФ", – повідомила Підласа.

До нової програми від МВФ "прив'язане" інше фінансування партнерів. Однак, аби отримати цю програму, Україні необхідно виконати попередні вимоги фонду, серед яких скасування пільги на безподаткове ввезення посилок з-за кордону, ухвалення закону про оподаткування цифрових платформ, а також внесення у Раду законопроєкту про запровадження ПДВ для ФОПів.

"Найбільш проблемними для голосування в Раді залишаються вимоги щодо скасування пільг на оподаткування посилок і обкладення ПДВ ФОПів. Ми навели аргументи за послаблення цих вимог (це можливо ДО затвердження програми співпраці радою директорів) - зокрема, що відсутність світла, опалення і постійні обстріли не сприяють веденню бізнесу", – додала Підласа.

Нагадаємо:

15 січня в Україну на переговори прибула глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами зустрічі Крісталіною Георгієвою, сторони обговорили стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період, яка є вкрай важливою для підтримки макрофінансової стабільності України.

У самому МВФ очікують, що нову програму співпраці можуть затвердити у лютому 2026 року, але це залежатиме, перш за все, від виконання Україною узгоджених попередніх дій (prior actions).