Будинки з електроопаленням найближчим часом вимикати не будуть – Шмигаль
Фото: Олександр Чекменьов
Багатоповерхові будинки з електричним опаленням найближчим часом не будуть вимикати від електроенергії.
Про це повідомив перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль 16 січня з трибуни Верховної Ради.
"Всі рішення стосовно віднесення будинків з електричним опаленням до критичної інфраструктури прийнятті і оформленні протокольно. Найближчим часом ці будинки не будуть вимикати. За виключенням аварійних ситуацій", - розповів Шмигаль.
Нагадаємо:
Уряд розглядає можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити для них постійний обігрів.