Будинки з електроопаленням найближчим часом вимикати не будуть – Шмигаль

Багатоповерхові будинки з електричним опаленням найближчим часом не будуть вимикати від електроенергії.

Про це повідомив перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль 16 січня з трибуни Верховної Ради.

"Всі рішення стосовно віднесення будинків з електричним опаленням до критичної інфраструктури прийнятті і оформленні протокольно. Найближчим часом ці будинки не будуть вимикати. За виключенням аварійних ситуацій", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо:

Уряд розглядає можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити для них постійний обігрів.