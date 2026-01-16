Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Будинки з електроопаленням найближчим часом вимикати не будуть – Шмигаль

Віктор Волокіта — 16 січня, 12:12
Будинки з електроопаленням найближчим часом вимикати не будуть – Шмигаль
Фото: Олександр Чекменьов

Багатоповерхові будинки з електричним опаленням найближчим часом не будуть вимикати від електроенергії.

Про це повідомив перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль 16 січня з трибуни Верховної Ради.

"Всі рішення стосовно віднесення будинків з електричним опаленням до критичної інфраструктури прийнятті і оформленні протокольно. Найближчим часом ці будинки не будуть вимикати. За виключенням аварійних ситуацій", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо:

Уряд розглядає можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити для них постійний обігрів.

електроенергія Міненерго

Міненерго

Будинки з електроопаленням найближчим часом вимикати не будуть – Шмигаль
Шмигаль погрожує персональною відповідальністю за провали зі встановленням енергообладнання
Внаслідок ворожих атак є знеструмлення у Запорізькій та Харківській областях

Останні новини