Курс долара до гривні оновить рекорд

У понеділок, 19 січня, офіційний курс євро до гривні залишиться без змін на рівні 50,43 грн, тоді як долар у восьмий раз за січень оновить історичний максимум - до 43,41 грн.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Офіційні курси на понеділок 19 січня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,41 грн (43,39 грн станом на 16 січня);

1 євро – 50,43 грн (50,43 грн станом на 16 січня).

Нагадаємо:

6 січня 2026 року курс долар встановив новий історичний максимум у 42,42 грн. Наступного дня - знову - 42,56 грн. Втретє це сталося 8 січня - 42,71 грн. Вчетверте - 9 січня - 42,99 грн. Вп'яте - 12 січня - 43,07 грн. Вшосте - 13 січня - 43,25 грн. Всьоме - 16 січня - 43,39 грн.