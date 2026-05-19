У Держдумі РФ заявили, що російська економіка не витримає продовження війни

Депутат Держдуми РФ (фракція КПРФ) Ренат Сулейманов заявив про необхідність "швидшого завершення" російсько-української війни, оскільки економіка РФ "не витримає тривалого продовження СВО" ("спеціальна військова операція", офіційна російська назва повномасштабного вторгнення в Україну).

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на інтерв'ю Сулейманова виданню "Континент-Сибір".

Журналісти запитали Сулейманова, як припинення мирних переговорів щодо України позначиться на стані російського бюджету.

За словами депутата, видатки федерального бюджету на оборону та безпеку (40% від загального обсягу) призводять до зростання інфляції та скорочення соціальних видатків та інвестицій, а товари військового сектора не мають споживчої цінності.

"Тому якнайшвидше завершення СВО просто необхідне…

При цьому прийняти бюджет зі зменшенням військових витрат - справа не найскладніша. А що буде з людьми, зайнятими в оборонці? З тими, хто зараз під рушницею? Мільйон людей повернуться до цивільного життя. Де робочі місця, гідна зарплата, соціальна адаптація? Проблем не стане менше", - вважає Сулейманов.

Ймовірно, це перша подібна заява, зроблена депутатом Державної думи, зазначає "Агентство. Новости".

Інтерв'ю Сулейманова вийшло на тлі майбутніх виборів до Держдуми.

Нагадаємо:

Згідно з ухваленим Держдумою РФ федеральним бюджетом на 2026 рік, військові витрати становитимуть 12,93 трлн рублів, а з урахуванням витрат на безпеку та правоохоронну діяльність –16,84 трлн рублів. Це у півтора раза більше, ніж сукупні соціальні витрати (10,8 трлн рублів).