Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

У Держдумі РФ заявили, що російська економіка не витримає продовження війни

Віктор Волокіта — 19 травня, 12:21
У Держдумі РФ заявили, що російська економіка не витримає продовження війни
Депутат Держдуми РФ (фракція КПРФ) Ренат Сулейманов
Радіо Свобода

Депутат Держдуми РФ (фракція КПРФ) Ренат Сулейманов заявив про необхідність "швидшого завершення" російсько-української війни, оскільки економіка РФ "не витримає тривалого продовження СВО" ("спеціальна військова операція", офіційна російська назва повномасштабного вторгнення в Україну).

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на інтерв'ю Сулейманова виданню "Континент-Сибір".

Журналісти запитали Сулейманова, як припинення мирних переговорів щодо України позначиться на стані російського бюджету.

За словами депутата, видатки федерального бюджету на оборону та безпеку (40% від загального обсягу) призводять до зростання інфляції та скорочення соціальних видатків та інвестицій, а товари військового сектора не мають споживчої цінності.

"Тому якнайшвидше завершення СВО просто необхідне…

При цьому прийняти бюджет зі зменшенням військових витрат - справа не найскладніша. А що буде з людьми, зайнятими в оборонці? З тими, хто зараз під рушницею? Мільйон людей повернуться до цивільного життя. Де робочі місця, гідна зарплата, соціальна адаптація? Проблем не стане менше", - вважає Сулейманов.

Ймовірно, це перша подібна заява, зроблена депутатом Державної думи, зазначає "Агентство. Новости".

Інтерв'ю Сулейманова вийшло на тлі майбутніх виборів до Держдуми.

Нагадаємо:

Згідно з ухваленим Держдумою РФ федеральним бюджетом на 2026 рік, військові витрати становитимуть 12,93 трлн рублів, а з урахуванням витрат на безпеку та правоохоронну діяльність –16,84 трлн рублів. Це у півтора раза більше, ніж сукупні соціальні витрати (10,8 трлн рублів).

Росія економіка бюджет

бюджет

У Держдумі РФ заявили, що російська економіка не витримає продовження війни
Влада РФ не знайшла коштів на завершення будівництва нових криголамів
У РФ зріс дефіцит бюджету: перевищив річний план у 1,5 раза

Останні новини