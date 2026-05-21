Італія надає десять мільйонів євро на відновлення енергетики

Додаткових десять мільйонів євро надасть Італія для проведення відновлювальних ремонтних робіт в енергетиці.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Посол Італії в Україні Карло Формоза та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський підписали угоду щодо нового внеску партнерів. До цього Італія вже спрямувала до Фонду підтримки енергетики 13 млн євро, повідомив міністр.

"Це внесок у стійкість нашої енергосистеми та безпеку мільйонів українців", – зазначив Шмигаль.

"У продовження нашого діалогу в Берліні цього тижня обговорили зміцнення української енергетики та подальшу інтеграцію до енергетичного простору ЄС.

Окрему увагу приділили механізмам залучення додаткових внесків до Фонду підтримки енергетики як інструменту посилення енергетичної стійкості нашої країни", – додав він.

Україні потрібно щонайменше 5,4 мільярди євро для підготовки до опалювального сезону 2026-2027 року, повідомив раніше міністр енергетики Денис Шмигаль.

Під час засідання "Енергетичного Рамштайну" партнери України оголосили, що спрямують через Фонд підтримки енергетики 100 мільйонів євро на енергетику України.