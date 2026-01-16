У реєстрі боржників з’явилися перші багатомільйонні штрафи за рекламу онлайн-казино

У Єдиному реєстрі боржників вперше зафіксували примусове стягнення великих штрафів за незаконну рекламу азартних ігор.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Йдеться про штрафи, накладені Державним агентством з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity на низку блогерів і один Telegram-канал за промо онлайн-казино.

Зокрема, у реєстрі з'явилися два провадження щодо блогерки Карини Кучменко (Сімбочка) — на 4,8 млн грн та 24 тис. грн.

Раніше записи про стягнення штрафів PlayCity також вносили щодо блогерів Діани Мовсесян та Максима Лавриненка (Telegram-канал "Труха"), однак у відкритті проваджень їм відмовили з процедурних причин і через судові оскарження.

Загалом штрафи за рекламу онлайн-казино отримали 13 блогерів та один медіа-ресурс. Жоден із штрафів поки добровільно не сплачено: частина ще в межах тримісячного строку, передбаченого законом, інші — оскаржуються в судах.

Голова PlayCity Геннадій Новіков заявив, що агентство й надалі притягуватиме до відповідальності за незаконну рекламу азартних ігор і впевнене у правомірності своїх рішень.

Нагадаємо:

Державне агентство PlayCity за півроку роботи 2025 року заблокувало 2,5 тисячі сайтів та перезапустило ринок лотерей.

Держагентство з контролю грального та лотерейного PlayCity оштрафувало скандальну блогерку Анну Алхім на 4,8 мільйона гривень за незаконну рекламу казино.