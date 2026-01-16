Україна не може покрити понад третину потреб в електроенергії, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що вчора споживання електроенергії в Україні було 18 ГВт, а можливості системи – лише 11 ГВт.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Відновлення відбувається після кожного удару. В нас велика кількість ремонтних бригад. Але вони не можуть зробити все самі, це комплексна робота", – зазначив Зеленський.

"Щоденно йде робота, щоб не лише відновити станції, але й технічні можливості імпорту електроенергії, які також руйнуються щоденними атаками руських", – сказав він.

Зеленський заявив, що не буде уточнювати, де проходить відновлення, адже це створює ризик повторного удару.

Нагадаємо:

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що на доручення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко разом із Міністерством енергетики Україна скликає "Енергетичний Рамштайн".

Багатоповерхові будинки з електричним опаленням найближчим часом не будуть вимикати від електроенергії, повідомив перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

Уряд розглядає можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити для них постійний обігрів.