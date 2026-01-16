Де найгірше зі світлом? Шмигаль назвав перелік регіонів України

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що наразі найважча ситуація з електропостачанням спостерігається в Києві та Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових громадах.

Про це він повідомив під час години запитань до уряду.

За його словами, в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час повномасштабної війни не зазнала ударів ворога — з енергосистеми вибито тисячі мегават потужностей.

Попри це система залишається цілісною, а диспетчери "Укренерго" зберігають над нею контроль, хоча й вимушені застосовувати значні обмеження споживання.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що всі обласні військові адміністрації та Київська міська військова адміністрація отримали наказ протягом доби скоротити споживання електроенергії.

Служба безпеки України зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності.