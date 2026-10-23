Уряд посилить кібербезпеку держсервісів – Корецький

Прем'єр-міністр України доручив керівникам усіх органів виконавчої влади посилити кібербезпеку державних сервісів: терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення й ввести його в експлуатацію.

Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив у Телеграм.

"Росія б'є по нашій цифровій інфраструктурі так само системно, як і по енергетиці. Лише за вересень у Києві пошкоджено близько десяти дата-центрів", – говориться у дописі.

Посилюються і кібератаки. Ворог дедалі частіше використовує штучний інтелект, і одна з головних мішеней — державні інформаційні системи та український бізнес.

"Ключові цифрові органи вже вміють відбивати атаки з використанням ШІ. Такої ж готовності очікую від кожної державної установи та інституції", – зазначив очільник уряду.

Нагадаємо:

В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру уряд виділив 518,3 млн грн з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів.

Раніше київський дата-центр "Омега Телеком" повідомив про припинення роботи після масованої російської атаки, водночас його фахівці продовжують відновлювати канали зв'язку та доступ до мережі Інтернет на резервних майданчиках.

1 жовтня повідомляли, що через атаки росіян на телеком-інфраструктуру у мобільного оператора "Київстар" постраждали два дата-центри, повідомив президент компанії Олександр Комаров.

Майданчик датацентру "Парковий" у Києві зазнав критичних пошкоджень унаслідок російських ударів, відновити сервіси неможливо.

Раніше 23 вересня внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS. Також через атаку були проблеми у роботи хмарного сервісу Fex.net.

24 вересня після російської атаки на Київ про пошкодження інфраструктури та перебої з інтернетом повідомили провайдери "Домонет", Kievnet і Faust.

Того ж дня Росія знищила дата-центр, де локалізувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost – компанія наразі не може назвати строки відновлення його роботи.

25 вересня унаслідок атаки РФ було пошкоджено дата-центр компанії "Датагруп".

17 вересня на Київщині росіяни поцілили в будівлю з обладнанням Київстару, а 27 вересня РФ пошкодила будівлю головного офісу компанії.