Росіяни знищили обладнання датацентру "Парковий" у Києві
Майданчик датацентру "Парковий" у Києві зазнав критичних пошкоджень унаслідок російських ударів, відновити сервіси неможливо.
Про це компанія повідомляє на своїй Фейсбук-сторінці.
"У результаті серії ударів з боку рф станом на 01.10.2026 р. майданчик датацентру "Парковий" у Києві зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив свою роботу. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе", – говориться у повідомленні.
Датацентр "Парковий" — український дата-центр, який пропонує безпечні хмарні сервіси та розміщення серверного обладнання для організацій.
"Головне — наші працівники цілі, а дані наших клієнтів розгорнуті на резервних майданчиках у ЄС", – говориться у повідомленні.
Читайте також: Дістатися ядра. Чи зможуть росіяни вимкнути українцям інтернет і мобільний звʼязок
Нагадаємо:
23 вересня внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.
Також через атаку були проблеми у роботи хмарного сервісу Fex.net.
24 вересня після російської атаки на Київ про пошкодження інфраструктури та перебої з інтернетом повідомили провайдери "Домонет", Kievnet і Faust.
Того ж дня Росія знищила дата-центр, де локалізувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost – компанія наразі не може назвати строки відновлення його роботи.
25 вересня унаслідок атаки РФ було пошкоджено дата-центр компанії "Датагруп".
Київстар повністю відновив роботу датацентру, обладнання якого пошкодили російські атаки 11 вересня.
В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру уряд виділив 518,3 млн грн з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів.