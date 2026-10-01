Росіяни знищили обладнання датацентру "Парковий" у Києві

Майданчик датацентру "Парковий" у Києві зазнав критичних пошкоджень унаслідок російських ударів, відновити сервіси неможливо.

Про це компанія повідомляє на своїй Фейсбук-сторінці.

"У результаті серії ударів з боку рф станом на 01.10.2026 р. майданчик датацентру "Парковий" у Києві зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив свою роботу. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе", – говориться у повідомленні.

Датацентр "Парковий" — український дата-центр, який пропонує безпечні хмарні сервіси та розміщення серверного обладнання для організацій.

"Головне — наші працівники цілі, а дані наших клієнтів розгорнуті на резервних майданчиках у ЄС", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

23 вересня внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.

Також через атаку були проблеми у роботи хмарного сервісу Fex.net.

24 вересня після російської атаки на Київ про пошкодження інфраструктури та перебої з інтернетом повідомили провайдери "Домонет", Kievnet і Faust.

Того ж дня Росія знищила дата-центр, де локалізувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost – компанія наразі не може назвати строки відновлення його роботи.

25 вересня унаслідок атаки РФ було пошкоджено дата-центр компанії "Датагруп".

Київстар повністю відновив роботу датацентру, обладнання якого пошкодили російські атаки 11 вересня.

В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру уряд виділив 518,3 млн грн з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів.