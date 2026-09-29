Уряд виділив півмільярда гривень на посилення резервних інформсистем

В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру уряд виділив 518,3 млн грн з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Кошти спрямуємо на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення", – розповів він.

За словами очільника уряду, це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак.

"Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших", – написав Корецький у Телеграм.

Нагадаємо:

27 вересня, під час дронової атаки, РФ пошкодила будівлю головного офісу компанії "Київстар".

17 вересня на Київщині росіяни поцілили у будівлю із обладнанням компанії "Київстар", обійшлося без жертв.

23 вересня внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.

Також через атаку були проблеми у роботи хмарного сервісу Fex.net.

24 вересня після російської атаки на Київ про пошкодження інфраструктури та перебої з інтернетом повідомили провайдери "Домонет", Kievnet і Faust.

Того ж дня Росія знищила дата-центр, де локалізувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost – компанія наразі не може назвати строки відновлення його роботи.

25 вересня унаслідок атаки РФ було пошкоджено дата-центр компанії "Датагруп".

Телеканал Новини.LIVE тимчасово призупинив ефір через перебої в роботі частини сервісів після російської атаки по столичній інфраструктурі.

Телевізійний канал Армія TV призупинив свою роботу у звʼязку із російськими обстрілами дата-центрів.

Під час проведення Ставки верховного головнокомандувача були ухвалені рішення щодо захисту дата-центрів та інших об'єктів із критичним значенням у сфері зв'язку, зазначив Зеленський.