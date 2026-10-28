П’ята доба без світла: Конотоп отримає дизель для котельні та водоканалу

Прем'єр-міністр доручив Міненерго та Укренерго якнайшвидше відновити електропостачання у Конотопі на Сумщині, де світла немає п'яту добу, наразі ж місто забезпечить запасом пального для альтернативних джерел живлення.

Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький написав у Телеграм.

"Після російської атаки на об'єкт енергетичної інфраструктури місто п'яту добу без світла. Критична інфраструктура працює на резервних джерелах живлення, розгорнуті пункти незламності", – зазначив він.

Очільник уряду доручив Міністерству енергетики разом з Укренерго "терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання в місті".

"Окремо уряд уже сьогодні забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення. Воно потрібне для роботи котельні та водоканалу", – пообіцяв прем'єр.

Як повідомив міський голова Артем Семеніхін, ворог пошкодив кілька енергетичних об'єктів, суттєво ускладнивши відновлення електропостачання та обмеживши можливості резервного заживлення споживачівРоботи із заживлення тривають безперервно.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що місто Конотоп Сумської області четверту добу залишається без електропостачання після російських ударів у ніч на 24 жовтня, наразі немає жодних прогнозів щодо відновлення живлення.