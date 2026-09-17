Ворог поцілив у інфраструктуру Київстара

На Київщині росіяни поцілили у будівлю із обладнанням компанії Київстар, обійшлося без жертв.

Про це повідомили у Київстар.

"Сьогодні внаслідок чергової ворожої атаки в Київській області було пошкоджено будівлю, де розміщується обладнання Київстар. Співробітники компанії не постраждали", – говориться у повідомленні.

Наразі команда працює над оцінкою наслідків атаки. Послуги Київстар для абонентів надаються без змін, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

11 вересня повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Київ було пошкоджено один з офісів Київстар, співробітники не постраждали.