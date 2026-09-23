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Росія атакувала об’єкт одного з інтернет-провайдерів Києва: можливі перебої

Семен Рубан — 23 вересня, 11:55
Росія атакувала об’єкт одного з інтернет-провайдерів Києва: можливі перебої
Ілюстративне фото
Getty Images

Внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних датацентрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.

Про це йдеться у заяві компанії.

Наразі обладнання залишається без електроживлення, через що можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг.

"Аварійно-ремонтні бригади вже працюють на місці та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи обладнання та мережі", – зазначають в UTELS.

Компанія повідомляє, що інформуватиме про перебіг робіт та подальші зміни в ситуації.

Нагадаємо:

У липні Міністерство цифрової трансформації оголосило збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів: телеком-компаніям із прифронтових і прикордонних територій обіцяли допомогти відремонтувати пошкоджені лінії та розбудувати нові.

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