Атака РФ по дата-центрах Києва зачепила ще низку інтернет-провайдерів
Після російської атаки на київські дата-центри про пошкодження інфраструктури та перебої з інтернетом повідомили "Домонет", Kievnet і Faust.
Про це компанії повідомили у своїх Telegram-каналах, пише "Інтерфакс-Україна".
У "Домонеті" зафіксували пошкодження комутаційного обладнання. Компанія знайшла технічне рішення для його відновлення та планує завершити роботи до 21:00 24 вересня.
Kievnet повідомив про пошкодження одного з дата-центрів, який забезпечує роботу частини мережі. Через відсутність електроживлення частина абонентів у центрі Києва може тимчасово залишатися без інтернету.
Провайдер Faust також повідомив про пошкодження своєї інфраструктури внаслідок атаки та працює над відновленням мережі.
Нагадаємо:
Внаслідок російської атаки 23 вересня постраждав один зі столичних датацентрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.
Також через атаку спостеріаглись проблеми у роботи хмарного сервісу Fex.net.