Атака РФ по дата-центрах Києва зачепила ще низку інтернет-провайдерів

Після російської атаки на київські дата-центри про пошкодження інфраструктури та перебої з інтернетом повідомили "Домонет", Kievnet і Faust.

Про це компанії повідомили у своїх Telegram-каналах, пише "Інтерфакс-Україна".

У "Домонеті" зафіксували пошкодження комутаційного обладнання. Компанія знайшла технічне рішення для його відновлення та планує завершити роботи до 21:00 24 вересня.

Kievnet повідомив про пошкодження одного з дата-центрів, який забезпечує роботу частини мережі. Через відсутність електроживлення частина абонентів у центрі Києва може тимчасово залишатися без інтернету.

Провайдер Faust також повідомив про пошкодження своєї інфраструктури внаслідок атаки та працює над відновленням мережі.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки 23 вересня постраждав один зі столичних датацентрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.

Також через атаку спостеріаглись проблеми у роботи хмарного сервісу Fex.net.