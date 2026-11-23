Мешканці Москви та Санкт-Петербурга зіштовхнулися зі збоями при спробі зайти в інтернет.

Про це пише The Moscow Times.

В обох містах Росії 23 листопада люди скаржилися на проблеми як з мобільним, так і з домашнім інтернетом, зазначаючи, що не завжди відкривалися навіть ресурси з "білих списків", повідомляє видання, посилаючись на дані DownDetector.

"Не працюють месенджери, не працюють додатки", "Мобільний інтернет працює тільки у МКАДу, все що ближче до центру — ні", "Не працює нічого з мобільного, тільки через WiFi", "Домашній інтернет просто здох. Кожного тижня стабільно один-два рази інет просто лягає", — скаржилися користувачі на DownDetector.

Протягом останніх доби сервіс зафіксував близько 5200 скарг з Москви та ще 3100 з Петербурга, зазначено у публікації.

Згідно з даними DownDetector, кількість негативних відгуків на роботу інтернету з Москви та Петербурга різко зросла близько 11:00 за місцевим часом, а в 12:00–13:00 показник досяг пікових значень.

Про шатдаун мобільного зв'язку писали абоненти різних операторів, включаючи МТС, "МегаФон", "Билайн", Т2 та Yota, пише The Moscow Times.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російський технологічний гігант "Яндекс" відновив 97,16 % даних клієнтів у своєму сервісі Yandex Cloud після атак дронів на його інфраструктуру в жовтні, тоді як решта даних втрачена назавжди, повідомила компанія у вівторок.