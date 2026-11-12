Україна готує довгострокову модель зберігання частини державних даних за кордоном

Мінцифри готує нову модель зберігання державних даних, яка поєднає українську інфраструктуру із закордонними хмарами та резервними майданчиками.

Про це повідомили в міністерстві на запит ЕП.

Зазначається, що концепцію розвитку хмарних послуг, яка визначатиме підхід держави до розміщення та резервування інформаційних систем. Її планують найближчим часом представити публічно. Основою концепції стануть принципи Cloud Smart та гібридної мультихмари.

Cloud Smart означає, що рішення про перенесення конкретної державної системи у хмару ухвалюватиметься окремо для кожного випадку. Гібридна мультихмара передбачає одночасне використання кількох хмарних середовищ і провайдерів, зокрема українських та закордонних.

"Пріоритетна модель – саме гібрид, а не вибір "або Україна, або за кордон". Чинна постанова вже дозволяє частині державних даних залишатися в закордонних хмарах навіть після завершення війни. Тобто гібридна модель закладається не як тимчасовий воєнний захід, а як довгострокова архітектура", – зазначили в Мінцифри.

Водночас у відомстві наголошують, що копія державних ресурсів у будь-якому разі має залишатися в Україні, а власники систем повинні забезпечити їх відновлення у визначені нормативами строки.

Окремим елементом цієї стратегії стане "цифрове посольство" для резервування державних систем за кордоном. Проєкт уже перейшов у стадію реалізації, а Україна веде переговори з Люксембургом та іншими країнами.

"Орієнтир тут Естонія, яка вже зберігає державні дані в дата-центрі в Люксембурзі за схожим принципом. Жодної країни чи моделі, оренда потужностей у дата-центрі партнера чи власне обладнання, остаточно не погоджено", – зазначили у відомстві.

У Мінцифри також хочуть зменшити залежність держави від одного закордонного постачальника. Для цього системи мають розподілятися між кількома авторизованими провайдерами.

"Базовий захист від залежності – архітектурний, а не одноразовий механізм. Принцип мультихмари означає, що держава зі старту не покладається на одного провайдера, а розподіляє системи між кількома авторизованими постачальниками", — пояснили у міністерстві.

Водночас окремого технічного стандарту для перенесення даних між різними хмарами Мінцифри поки публічно не представляло.

Водночас основні потужності та контроль над критичними системами мають залишатися в Україні, а закордонна інфраструктура використовуватиметься для резервування та диверсифікації ризиків.

Нагадаємо:

Після масованих атак на цифрову інфраструктуру уряд виділив 518,3 млн грн з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів.