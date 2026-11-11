Рада відкрила шлях до наступної частини міжнародної допомоги – Корецький

Парламент схвалив законопроєкти, важливі для виконання міжнародних зобов'язань України, що відкриває шлях до отримання наступної частини міжнародної фінансової допомоги.

Про це у Телеграм написав прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів, важливих для виконання наших міжнародних зобов'язань у межах Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки", – зазначив він.

Зокрема, в цілому ухвалено законопроєкти, які спрощують адміністрування ПДВ, вдосконалюють банківські процедури, запроваджують спрощені процедури банкрутства для малого та мікробізнесу.

"Також у першому читанні підтримано два законопроєкти з пакета SEPA, необхідні для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро. Це дозволить у майбутньому зробити міжнародні перекази для громадян і бізнесу швидшими та дешевшими", – зазначив він.

Корецький наголосив, що ці рішення відкривають шлях до отримання наступної частини міжнародної фінансової допомоги.

"Вдячний народним депутатам за підтримку цих ініціатив. Уряд тісно співпрацює з парламентом. Усі міністри залучені до роботи в профільних комітетах і парламентських групах", – додав він.

Нагадаємо:

Раніше Верховна Рада впродовж двох днів ухвалила низку законопроєктів, до яких була прив'язана фінансова допомога у розмірі 4,26 млрд євро від ЄС.