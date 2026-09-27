Росіяни поцілили в офіс "Київстар"

27 вересня, під час дронової атаки, РФ пошкодила будівлю головного офісу компанії "Київстар".

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на пресслужбу "Київстару".

"Усі працівники перебувають в безпеці. У компанії оцінюють наслідки атаки та координують необхідні подальші дії", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

17 вересня на Київщині росіяни поцілили у будівлю із обладнанням компанії "Київстар", обійшлося без жертв.

23 вересня внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.

Також через атаку були проблеми у роботи хмарного сервісу Fex.net.

24 вересня після російської атаки на Київ про пошкодження інфраструктури та перебої з інтернетом повідомили провайдери "Домонет", Kievnet і Faust.

Того ж дня Росія знищила дата-центр, де локалізувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost – компанія наразі не може назвати строки відновлення його роботи.

25 вересня унаслідок атаки РФ було пошкоджено дата-центр компанії "Датагруп".

Телеканал Новини.LIVE тимчасово призупинив ефір через перебої в роботі частини сервісів після російської атаки по столичній інфраструктурі.

Телевізійний канал Армія TV призупинив свою роботу у звʼязку із російськими обстрілами дата-центрів.

Під час проведення Ставки верховного головнокомандувача були ухвалені рішення щодо захисту дата-центрів та інших об'єктів із критичним значенням у сфері зв'язку, зазначив Зеленський.