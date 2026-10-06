Київський дата-центр "Омега Телеком" припинив роботу після обстрілу

Київський дата-центр "Омега Телеком" повідомив про припинення роботи після масованої російської атаки, водночас його фахівці продовжують відновлювати канали зв'язку та доступ до мережі Інтернет на резервних майданчиках.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Маємо констатувати факт: після масованої ворожої атаки київський дата-центр "Омега Телеком" припиняє свою роботу. Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося!", – йдеться у повідомленні.

Компанія зазначила, що продовжує відновляти канали зв'язку та доступ до мережі Інтернет на резервних майданчиках.

Нагадаємо:

1 жовтня повідомляли, що через атаки росіян на телеком-інфраструктуру у мобільного оператора "Київстар" постраждали два дата-центри, повідомив президент компанії Олександр Комаров.