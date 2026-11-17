Країни-партнери оголосили про виділення 70 мільйонів євро на розмінування українських територій.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Вдячний за цю важливу підтримку Нідерландам, Норвегії, ЄС та Фінляндії, це допоможе швидше повертати землі до безпечного використання, відновлювати роботу аграріїв, підприємств і громад", – зазначив очільник уряду.

За 2023–2025 роки в Україні обстежили та повернули до використання понад 40 тисяч км². Цьогоріч — ще понад 5 тисяч км². Водночас інтенсивні російські атаки продовжують ускладнювати цю роботу, зауважив він.

Корецький нагадав, що Україна реалізує Національну стратегію протимінної діяльності до 2033 року та програму розмінування сільськогосподарських земель за підтримки ЄС через Ukraine Facility.

Прем'єр запропонував започаткувати спільні програми для інших країн, поєднавши український досвід і технології з ресурсами партнерів.

Нагадаємо:

У травні Центр гуманітарного розмінування вперше оголосив аукціони на послуги розмінування земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності приватних домогосподарств.

Уряд включив Державний земельний банк до програми гуманітарного розмінування, завдяки чому сім тисяч гектарів держземель стануть доступними для аграріїв.