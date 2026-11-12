Інтернет у прифронтових регіонах: 50 компаній отримають безоплатне обладнання

Провайдери, які працюють у прифронтових регіонах, можуть претендувати на безоплатне отримання обладнання та матеріалів, потрібних для забезпечення безперебійної роботи інтернету.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Щоб місцеві телеком-компанії могли підтримувати роботу мереж та швидко ремонтувати пошкоджені лінії, запускаємо конкурс у межах програми Connectivity Resilience Facility", – повідомили у відомстві.

До 50 компаній безоплатно отримають обладнання та матеріали, щоб забезпечити безперебійну роботу інтернету: волоконно-оптичний кабель, натяжні затискачі, оптичні муфти для будівництва й ремонту ліній та резервні джерела живлення (бензиновий генератор і акумуляторні батареї).

Долучитися можуть провайдери, які працюють у Донецькій, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Заповнити заявку на участь слід до 2 грудня включно.

Головний фокус — практична допомога мережам, які найбільше постраждали від бойових дій і забезпечують інтернетом людей та екстрені служби.

Під час оцінювання анкет враховуватимуть, зокрема, географію діяльності, технології, кількість абонентів, наявність документально підтверджених пошкоджень мереж внаслідок ворожих атак, а також обґрунтованість потреби в обладнанні та його важливість для місцевих громад.

Конкурс організовано для посилення стійкості мереж фіксованого інтернету в межах проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконує Фонд Євразія та фінансує UK International Development. Виконавчий партнер проєкту – Офіс ефективного регулювання BRDO.

"Через російські атаки телекомунікаційна інфраструктура постійно зазнає пошкоджень. Провайдери щомісяця відновлюють і замінюють десятки пошкоджених оптичних ліній у прифронтових областях", – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації збирає інформацію від користувачів, у яких після вимкнення світла зникає звʼязок для того, щоб краще підготувати мережі до знеструмлень.

Раніше повідомлялося, що уряд має намір посилити роботу базових станцій мобільного зв'язку у разі відсутності електроенергії: у програмі діяльності уряду передбачено, що автономно впродовж трьох днів цього року мають працювати 70% станцій.

Раніше Міністерство цифрової трансформації оголосило збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів: телеком-компаніям із прифронтових і прикордонних територій допоможуть відремонтувати пошкоджені лінії та розбудувати нові.

Раніше повідомлялося, що мобільні оператори будуть залучати комунальників до підтримки базових станцій під час блекаутів, що дозволить забезпечувати безперервний зв'язок та стабільний інтернет.