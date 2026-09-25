Росіяни атакували датацентр "Датагруп" у Києві

Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено датацентр компанії "Датагруп".

Про це повідомляє СЕО "Датагруп", Lifecell та Volia Михайло Шелемба.

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки був пошкоджений наш датацентр "Датагруп" Головне - наші працівники не постраждали", – написав він.

За його словами, клієнтські дані збережені і всі сервіси продовжують працювати з резервних майданчиків.

"Наразі наші фахівці оцінюють пошкодження та працюють над відновленням інфраструктури", – додав Шелемба.

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В результаті денної атаки російських дронів по Києву пошкоджень зазнала офісна будівля в Соломʼянському районі, є потерпілі.