Росіяни атакували датацентр "Датагруп" у Києві
ДСНС
Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено датацентр компанії "Датагруп".
Про це повідомляє СЕО "Датагруп", Lifecell та Volia Михайло Шелемба.
"Сьогодні внаслідок ворожої атаки був пошкоджений наш датацентр "Датагруп" Головне - наші працівники не постраждали", – написав він.
За його словами, клієнтські дані збережені і всі сервіси продовжують працювати з резервних майданчиків.
"Наразі наші фахівці оцінюють пошкодження та працюють над відновленням інфраструктури", – додав Шелемба.
Нагадаємо:
В результаті денної атаки російських дронів по Києву пошкоджень зазнала офісна будівля в Соломʼянському районі, є потерпілі.