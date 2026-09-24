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Росія знищила ще один датацентр у Києві: терміни відновлення невідомі

Семен Рубан — 24 вересня, 14:00
Росія знищила ще один датацентр у Києві: терміни відновлення невідомі
Росія знищила датацентр MiroHost у Києві

Дата-центр, де локалізувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищено внаслідок російської атаки, тому компанія наразі не може назвати строки відновлення його роботи.

Про це розповів засновник MiroHost і голова Internet Invest Олександр Ольшанський, пише dev.ua.

За його словами, проблема стосуватиметься лише української інфраструктури компанії. Близько 95% клієнтів MiroHost працюють за межами України – для них сервіси продовжують працювати у звичайному режимі.

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Нагадаємо:

23 вересня внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних датацентрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.

Через російську атаку спостерігались проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств у Києві та області.

Зранку 24 вересня постачальники телекомунікаційних послуг, в роботі мереж яких спостерігалися тимчасові перебої, інформували про поступове завершення аварійно-відновлювальних робіт.

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