Росія знищила ще один датацентр у Києві: терміни відновлення невідомі

Дата-центр, де локалізувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищено внаслідок російської атаки, тому компанія наразі не може назвати строки відновлення його роботи.

Про це розповів засновник MiroHost і голова Internet Invest Олександр Ольшанський, пише dev.ua.

За його словами, проблема стосуватиметься лише української інфраструктури компанії. Близько 95% клієнтів MiroHost працюють за межами України – для них сервіси продовжують працювати у звичайному режимі.

Нагадаємо:

23 вересня внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних датацентрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.

Через російську атаку спостерігались проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств у Києві та області.

Зранку 24 вересня постачальники телекомунікаційних послуг, в роботі мереж яких спостерігалися тимчасові перебої, інформували про поступове завершення аварійно-відновлювальних робіт.