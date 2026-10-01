Внаслідок атак один дата-центр "Київстар" повністю вимкнений

Через атаки росіян на телеком-інфраструктуру у мобільного оператора "Київстар" постраждали два дата-центри, повідомив президент компанії Олександр Комаров.

Про це пише Forbes Ukraine.

"Один дата-центр повністю вимкнений. Щодо другого ми активно займаємося мітигацією ризиків", – розповів Комаров.

За словами президента "Київстар", за останні 10 днів телеком-інфраструктура оператора зазнала восьми ударів.

"На наш центральний склад прилетіло дві ракети", – додав він.

Компанія готувалась до подібного розвитку подій, сказав Комаров. Зокрема, замість стандартного запасу обладнання на $30 млн запаси були на $15 млн.

У "Київстар" є резерв по обладнанню, завдяки чому компанія відновила роботу одного дата-центру і працює над відновленням другого, запевнив президент компанії.

Нагадаємо:

Майданчик датацентру "Парковий" у Києві зазнав критичних пошкоджень унаслідок російських ударів, відновити сервіси неможливо.

Раніше 23 вересня внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS. Також через атаку були проблеми у роботи хмарного сервісу Fex.net.

24 вересня після російської атаки на Київ про пошкодження інфраструктури та перебої з інтернетом повідомили провайдери "Домонет", Kievnet і Faust.

Того ж дня Росія знищила дата-центр, де локалізувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost – компанія наразі не може назвати строки відновлення його роботи.

25 вересня унаслідок атаки РФ було пошкоджено дата-центр компанії "Датагруп".

17 вересня на Київщині росіяни поцілили в будівлю з обладнанням Київстару, а 27 вересня РФ пошкодила будівлю головного офісу компанії.

Київстар повністю відновив роботу датацентру, обладнання якого пошкодили російські атаки ше 11 вересня.

В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру уряд виділив 518,3 млн грн з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів.