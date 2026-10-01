Внаслідок атак один дата-центр "Київстар" повністю вимкнений
Через атаки росіян на телеком-інфраструктуру у мобільного оператора "Київстар" постраждали два дата-центри, повідомив президент компанії Олександр Комаров.
Про це пише Forbes Ukraine.
"Один дата-центр повністю вимкнений. Щодо другого ми активно займаємося мітигацією ризиків", – розповів Комаров.
За словами президента "Київстар", за останні 10 днів телеком-інфраструктура оператора зазнала восьми ударів.
"На наш центральний склад прилетіло дві ракети", – додав він.
Компанія готувалась до подібного розвитку подій, сказав Комаров. Зокрема, замість стандартного запасу обладнання на $30 млн запаси були на $15 млн.
У "Київстар" є резерв по обладнанню, завдяки чому компанія відновила роботу одного дата-центру і працює над відновленням другого, запевнив президент компанії.
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Нагадаємо:
Майданчик датацентру "Парковий" у Києві зазнав критичних пошкоджень унаслідок російських ударів, відновити сервіси неможливо.
Раніше 23 вересня внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS. Також через атаку були проблеми у роботи хмарного сервісу Fex.net.
24 вересня після російської атаки на Київ про пошкодження інфраструктури та перебої з інтернетом повідомили провайдери "Домонет", Kievnet і Faust.
Того ж дня Росія знищила дата-центр, де локалізувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost – компанія наразі не може назвати строки відновлення його роботи.
25 вересня унаслідок атаки РФ було пошкоджено дата-центр компанії "Датагруп".
17 вересня на Київщині росіяни поцілили в будівлю з обладнанням Київстару, а 27 вересня РФ пошкодила будівлю головного офісу компанії.
Київстар повністю відновив роботу датацентру, обладнання якого пошкодили російські атаки ше 11 вересня.
В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру уряд виділив 518,3 млн грн з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів.