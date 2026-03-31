Новини 31 березня: Іран погрожує атаками Tesla та Google, США перенесли продаж активів "Лукойла"

Про що сьогодні говорили

Про атаки РФ. Ворог завдав удару по залізничній інфраструктурі Слов'янська на Донеччині.

Про гроші для України. Глава зовнішньої політики Євросоюзу Кая Каллас заявила, що поки не може повідомити "гарних новин" щодо ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії та надання 90 мільярдів євро допомоги для України.

Про Ормуз. Іран атакував повністю завантажений танкер із нафтою біля Дубая, після чого він загорівся.

Про Іран. Попри війну зі США та Ізраїлем, Іран не лише зберіг експорт нафти, а й різко збільшив на ньому заробітки – продає нафту майже вдвічі дорожче, ніж до війни. Корпус вартових ісламської революції Ірану погрожує з 1 квітня атакувати 18 найбільших компаній світу, включаючи Tesla, Google та Microsoft.

Про декларації. Заробітна плата очільника міністерства розвитку громад і територій Олексія Кулеби загалом за 2025 рік становила 1,48 млн грн.

Про дороги. У Києві не підвищуватимуть швидкість до 80 км/год у весняно-літній період – з 1 квітня до 1 листопада на всіх дорогах столиці діятиме стандартне обмеження до 50 км/год.

Про банківську таємницю. Національний банк України розробив законопроєкт, яким пропонує встановити певні "правила" розкриття судами банківської таємниці, яку НБУ отримуватиме від європейських регуляторів.

Про справу "Мідас". Апеляційна палата Вищого антикорупнційного суду збільшила розмір застави підозрюваному у справі НАЕК "Енергоатом" Ігорю Миронюку зі ста мільйонів гривень до 126 мільйонів.

Про приватизацію. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України опрацьовує можливість часткового продажу стратегічних активів.

Про санкції. Управління з контролю за іноземними активами Департаменту фінансів США в четвертий раз продовжило термін продажу іноземних активів російського нафтового гіганту "Лукойл".

Ексклюзиви ЕП

Доплати 1500 гривень, нові лікарняні та акти без підпису: що зміниться у квітні

У квітні влада разово посилює систему соціальної підтримки для тих, хто живе на фіксовані виплати. Пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені сім'ї, особи з інвалідністю та інші отримувачі державної допомоги автоматично отримають додаткові 1 500 грн згідно з постановою Кабміну.