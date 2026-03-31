У Києві не підвищуватимуть швидкість на окремих дорогах до 80 км/год

У Києві не підвищуватимуть швидкість до 80 км/год у весняно-літній період, тому з 1 квітня до 1 листопада на всіх дорогах столиці діятиме стандартне обмеження – до 50 км/год відповідно до ПДР.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначили, що таке рішення ухвалили після комплексного обстеження міської вулично-дорожньої мережі.

Під час оцінки врахували наявність: смуг громадського транспорту; лівих поворотів; зон з обмеженою видимістю. А також статистику ДТП за попередній рік.

Додатково зважали на заплановані ремонтні роботи, під час яких діятимуть тимчасові схеми організації руху.

Нагадаємо:

З 1 листопада 2025 року в Києві та Дніпрі закінчився період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год.

Зокрема, у Києві змінилось обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на чотирьох ділянках, а саме:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

проспект Р. Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);

вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).