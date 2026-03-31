Очільник Мінрозвитку заробив на посаді півтора мільйона за 2025 рік: що ще є в декларації Кулеби

Заробітна плата очільника міністерства розвитку громад і територій Олексія Кулеби загалом за 2025 рік становила 1,48 млн грн.

Про це йдеться в його електронній декларації про майно та доходи.

Згідно з документом, він також має 104 тис. грн на рахунках в банках та 360 тис. грн, 17,9 тис. доларів і 14,7 тис. євро – в готівці. Крім того, міністр має 25% квартири (87,7 кв. м), земельну ділянку (393 кв. м) у Києві та зареєстрований у квартирі (65 кв. м) в столиці.

Як йдеться в декларації, у них з дружиною Дмитриченко-Кулебою Галиною у співвласності є квартира (64,7 кв. м) в Києві вартістю 8 млн грн, яку подарувала матір міністра Ірина Кулеба.

Натомість дружина очільника Мінвідновлення задекларувала 4,12 млн грн доходів. Також вона має 224,6 тис. грн та 3,5 тис. євро на банківських рахунках і 20 тис. доларів готівкою.

Крім того, вона володіє 25% квартири (86 кв. м), гаражем (45 кв. м) у Києві, будинком (376,5 кв. м), земельною ділянкою (1 520 кв. м) у Київській області і має в оренді на Київщині лісову ділянку (2 тис. кв. м).

Також Галина Дмитриченко-Кулеба має у володінні сонячну електростанцію Ginlong Solis (Solis 30kW 5G) та отримала 63,7 тис. грн виплати за електроенергію по зеленому тарифу, що увійшли в загальну суму її доходів за рік.

Крім того, дружина міністра володіє автомобілем Mazda CX-60 2024 року випуску вартістю 1,92 млн грн, а очільник Мінрозвитку має право користування цим транспортом.

