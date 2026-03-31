НБУ хоче встановити "правила" доступу до банківської таємниці за рішенням суду

Національний банк України розробив законопроєкт, яким пропонує встановити певні "правила" розкриття судами банківської таємниці, яку НБУ отримуватиме від європейських регуляторів.

Про це Нацбанк повідомив у відповіді на запит ЕП.

Про заплановані законодавчі зміни повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час виступу у Верховній Раді з доповіддю щодо розкриття банківської таємниці клієнтки monobank, однак тоді він не встиг повідомити про деталі майбутніх змін.

"Принагідно хочу вам ще раз подякувати за увагу до питання захисту банківської таємниці і звернутися з проханням підтримати законодавчі ініціативи, які Національний банк незабаром винесе на ваш розгляд для посилення гарантій банківської таємниці в межах виконання наших євроінтеграційних зобов'язань", – зазначив тоді Пишний.

У відповідь на запит ЕП, пресслужба НБУ повідомила, що необхідність ухвалення змін до законодавства про банківську таємницю пов'язана із приведенням українських законів у відповідність до Євродиректив (зокрема, Директиви 2013/36/ЄС). Цей крок є частиною зобов'язань України в межах переговорів про вступ до ЄС.

"Національний банк підготував законопроєкт (...), яким пропонується внесення відповідних змін до Цивільного процесуального та Господарського процесуального кодексу України в частині встановлення певних "правил" для прийняття судами України (окрім кримінального та адміністративного судочинства) рішень щодо доступу до інформації, що становить банківську таємницю, яка буде отримуватися Національним банком від європейських регуляторів", – йдеться у поясненні НБУ,

Крім цього, законопроєкт пропонує встановити, що умовою розкриття Нацбанком банківської таємниці, яку він отримав від європейських регуляторів, буде згода цих регуляторів.

Наразі в НБУ готуються до внесення тексту законопроєкту до парламенту для подальшого голосування. Там зазначають, що розробка цього законопроєкту – це ще й одна з вимог, передбачена у меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Верховна Рада викликала голову Національного банку Андрія Пишного на засідання для доповіді щодо ситуації навколо monobank та оприлюднення персональних даних, зокрема фото, клієнтки банку під час верифікації.

Співвласник проєкту monobank Олег Гороховський на закиди про порушення банківської таємниці відповів, що "у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних". А інформацію про те, що прапор, на тлі якого фотографувалася клієнтка, не російський, він заперечив.

Повідомлялось, що Національний банк запросив пояснення в Гороховського щодо поширення ним фото клієнтки банку, яку звинуватив у проросійських поглядах.

Гороховський, коментуючи скандал із публікацією, у якій він поширив фото клієнтки банку, запевнив клієнтів, що "з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше".

Після оприлюднення Олегом Гороховським фото 19-річної Карини Кольб, зробленого під час відеоверифікації в monobank, до нього та АТ "Універсал Банк" спрямували досудові вимоги щодо врегулювання спору про захист прав дівчини.