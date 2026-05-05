Новини 5 травня: комбінована атака РФ на газовидобуток та скорочення ВВП України

Про що сьогодні говорили

Про атаки РФ. Унаслідок ворожої атаки по обʼєктах "Нафтогазу" загинуло 3 працівників та 2 рятувальників ДСНС, ще 37 людей отримали поранення, на Харківщині ворожий БПЛА атакував та знищив вагон, а внаслідок атаки біля узбережжя Одещини пошкоджень зазнало цивільне судно.

Про кадри. Одним з трьох позаштатних радників очільника Офісу президента Кирила Буданова став засновник групи компаній "ТАС" Сергій Тігіпко – екслідер партії "Сильна Україна" та віцепрем'єр-міністр часів Януковича

Про економіку. ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року.

Про крадене зерно. Ізраїльська компанія Dizengoff Trading, яка опинилася в центрі міжнародного скандалу через підозри в закупівлі вкраденого українського зерна, ухвалила рішення призупинити майбутні замовлення на постачання пшениці з Росії.

Про удари по РФ. Від початку року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах, що вже коштувало РФ понад 7 млрд доларів.

Ексклюзиви ЕП

Американці прощаються з українським "життям": MetLife продали польській PZU

З вітчизняного ринку страхування життя йде найбільший гравець. 4 травня американська MetLife Inc. оголосила про продаж однойменної компанії в Україні польській групі PZU. Після завершення угоди та переходу всіх клієнтів в одну структуру вона обслуговуватиме майже пів мільйона українців.