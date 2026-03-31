Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Україна готує механізм часткового продажу стратегічних держкомпаній

Віктор Волокіта — 31 березня, 15:58
Дарія Марчак
Фото: Darina Marchak/Facebook

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України опрацьовую на рівні концепції можливість часткового продажу стратегічних активів.

Про це повідомила заступниця міністра Дарія Марчак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Йдеться про стратегічні для держави активи, де контрольний пакет має залишатися у державній власності. Наразі ми формуємо бачення процедури та можливих інструментів такої часткової приватизації", – сказала вона на прохання прокоментувати заяви представників уряду про можливість виставлення на приватизацію таких об'єктів, як державні банки, "Укрнафта", "Енергоатом".

"Серед можливих механізмів – аукціон, IPO або private placement", – зазначила Марчак.

За її словами, в уряді та з міжнародними партнерами обговорюються конкретні активи, щоб почати їх підготовку.

"Найближча ціль – підготувати кілька компаній до можливості залучення міноритарного акціонера у 2026 році. Йдеться не лише про саму процедуру продажу, а й про прозорість і зрозумілість усіх фінансових потоків усередині компаній", – зауважила заступниця міністра.

За її словами, обговорюються ідеї про інвестиційні рахунки та "народне IPO" – продаж невеликих пакетів акцій українським громадянам, але основне завдання – зробити так, щоб управління державною власністю та продаж пакетів акцій могли потім конвертуватися в додану вартість.

Марчак розповіла, що наразі ще зарано щось конкретне анонсувати, тому що всі домовленості та переговори в роботі, але дискусія йде дуже предметна з метою, щоб кожен великий актив мав професійну підготовку до продажу.

Читайте також: Як управляти державним капіталом

Нагадаємо:

У січні 2025 року Юлія Свириденко, яка тоді була міністеркою економіки, заявляла, що Україна готова розглядати продаж держаного Sense Bank і приватизацію частки "Укрнафти".

Уряд затвердив порядок формування переліку державного та комунального майна, що дозволить виводити на приватизацію сотні обʼєктів.

уряд IPO Мінекономіки продаж

продаж

Приструнити аптеки? Чому держава допускає "Укрпошту" та АЗС на фармринок
Весняний розпродаж: в Україні продаються чотири банки. Хто може стати новими власниками?

Останні новини