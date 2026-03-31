Україна готує механізм часткового продажу стратегічних держкомпаній

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України опрацьовую на рівні концепції можливість часткового продажу стратегічних активів.

Про це повідомила заступниця міністра Дарія Марчак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Йдеться про стратегічні для держави активи, де контрольний пакет має залишатися у державній власності. Наразі ми формуємо бачення процедури та можливих інструментів такої часткової приватизації", – сказала вона на прохання прокоментувати заяви представників уряду про можливість виставлення на приватизацію таких об'єктів, як державні банки, "Укрнафта", "Енергоатом".

"Серед можливих механізмів – аукціон, IPO або private placement", – зазначила Марчак.

За її словами, в уряді та з міжнародними партнерами обговорюються конкретні активи, щоб почати їх підготовку.

"Найближча ціль – підготувати кілька компаній до можливості залучення міноритарного акціонера у 2026 році. Йдеться не лише про саму процедуру продажу, а й про прозорість і зрозумілість усіх фінансових потоків усередині компаній", – зауважила заступниця міністра.

За її словами, обговорюються ідеї про інвестиційні рахунки та "народне IPO" – продаж невеликих пакетів акцій українським громадянам, але основне завдання – зробити так, щоб управління державною власністю та продаж пакетів акцій могли потім конвертуватися в додану вартість.

Марчак розповіла, що наразі ще зарано щось конкретне анонсувати, тому що всі домовленості та переговори в роботі, але дискусія йде дуже предметна з метою, щоб кожен великий актив мав професійну підготовку до продажу.

Читайте також: Як управляти державним капіталом

Нагадаємо:

У січні 2025 року Юлія Свириденко, яка тоді була міністеркою економіки, заявляла, що Україна готова розглядати продаж держаного Sense Bank і приватизацію частки "Укрнафти".

Уряд затвердив порядок формування переліку державного та комунального майна, що дозволить виводити на приватизацію сотні обʼєктів.