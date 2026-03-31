Іран "зірвав куш" на нафтовому шоку від війни зі США – The Economist

Попри війну зі США та Ізраїлем, Іран не лише зберіг експорт нафти, а й різко збільшив на ньому заробітки - продає нафту майже вдвічі дорожче, ніж до війни.

Про це пише The Economist.

На тлі блокування Ормузької протоки більшість країн Перської затоки скоротили видобуток і втратили частину доходів, тоді як Тегеран, навпаки, продає нафту майже вдвічі дорожче, ніж до початку бойових дій.

За наведеними в матеріалі оцінками, Іран нині експортує 2,4-2,8 млн барелів нафти й нафтопродуктів на добу, зокрема 1,5-1,8 млн барелів сирої нафти. Це приблизно відповідає або навіть перевищує торішні середні показники, але тепер ці обсяги продаються за значно вищими цінами.

У результаті, хоча на полі бою режим зазнає ударів, у нафтовій війні він поки що виграє.

Ключову роль у цій схемі, як стверджується, відіграє Корпус вартових ісламської революції, який контролює значну частину видобутку, логістики та фінансових потоків.

Іранська система експорту спирається на мережу посередників, тіньовий флот, перевантаження нафти у відкритому морі та складну інфраструктуру розрахунків через компанії-оболонки й одноразові рахунки.

Головним покупцем іранської нафти залишається Китай, який, за текстом, отримує понад 90% цих поставок. Основними імпортерами виступають незалежні китайські НПЗ, хоча дедалі частіше згадується і можливе ширше залучення державних структур.

Частина нафтових доходів Ірану осідає в Азії, що ускладнює спроби перекрити ці гроші санкціями чи ударами по фінансовій інфраструктурі.

У матеріалі наголошується, що зупинити цю систему без масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану буде вкрай складно.

Керівники найбільших нафтогазових компаній світу заявили, що війна з Іраном уже створює серйозні ризики для глобальних постачань енергоносіїв і якшо війна затягнеться Азія та Європа відчує дефіцит пального.

Іран за плату дозволив китайському вантажному кораблю Newvoyager під прапором Панами пройти через заблоковану Ормузьку протоку.

Нафта може досягти рекордних 200 доларів за барель, якщо війна в Ірані затягнеться до червня, а протока Ормуз залишиться закритою і Тегеран контролюватиме її.