Іран ударив по великому нафтовому танкеру біля Дубая

Артур Крижний — 31 березня, 10:15
Іран атакував повністю завантажений танкер із нафтою біля Дубая, після чого він загорівся, проте витоку нафти в море не зафіксували.

Про це повідомляють агентства Reuters і Financial Times.

Удар по танкеру Al-Salmi під прапором Кувейту став останнім у низці атак на торговельні судна ракетами або вибуховими повітряними і морськими безпілотниками в Перській затоці та Ормузькій протоці відтоді, як США та Ізраїль атакували Іран 28 лютого.

У Центрі морських торговельних операцій Великої Британії заявили, що весь екіпаж судна "встановлений і перебуває в безпеці", додавши, що "жодного впливу на навколишнє середовище" не зафіксовано. Установа також повідомила, що "влада" розслідує цей інцидент.

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів заявила, що витоку нафти з кувейтського танкера, який зазнав удару біля узбережжя Дубая, не сталося.

За даними компанії морської аналітики Tanker Trackers, судно перевозило 2 мільйони барелів сирої нафти і загорілося після удару в ранні години вівторка. Пожежу вже загасили.

"Влада Дубая підтверджує, що служби реагування успішно локалізували інцидент за участю кувейтського нафтового танкера у водах Дубая, без витоку нафти і без повідомлень про постраждалих", - повідомив медіаофіс Дубая.

Невелика партія саудівської нафти 30 березня прямувала до Пакистану після проходження Ормузької протоки маршрутом уздовж іранського узбережжя.

