Справа "Мідас": суд збільшив заставу підозрюваному Миронюку

Ігор Миронюк, підозрюваний в участі у масштабних розкраданнях у сфері енергетики

Апеляційна палата Вищого антикорупнційного суду збільшила розмір застави підозрюваному у справі НАЕК "Енергоатом" Ігорю Миронюку зі ста мільйонів гривень до 126 мільйонів.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Суд розглянув апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у справі НАЕК "Енергоатом" Ігорю Миронюку, відомому як "Рокет".

Раніше слідчий суддя продовжив йому тримання під вартою, визначивши альтернативу у вигляді застави у розмірі сто мільйонів гривень.

За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупнційного суду відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту.

Водночас колегія задовольнила скаргу прокурора та збільшила розмір застави до 126 млн грн.

В іншій частині ухвалу залишено без змін, говориться у повідомленні.

Станом на зараз застава не внесена, підозрюваний продовжує перебувати під вартою.

Як повідомлялося, фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".

За даними НАБУ, схема відмивання коштів доволі примітивно та цинічно: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся – не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.

Такий механізм учасники між собою називали "шлагбаум": ти або ділишся маржею, або стоїш перед зачиненими дверима.

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бізнесмену Тимуру Міндічу, який фігурує у справі НАБУ щодо розкрадань в "Енергоатомі".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 126 млн грн застави колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, підозрюваному в справі про корупцію на енергетиці.