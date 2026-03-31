Іран пообіцяв атакувати підрозділи Tesla, Google та інших компаній – ЗМІ

Корпус вартових ісламської революції Ірану погрожує з 1 квітня атакувати 18 найбільших компаній світу, включаючи Tesla, Google та Microsoft.

Про це повідомляє Daily Express.

КВІР заявив, що "американський правлячий істеблішмент і його пов'язані шпигунські компанії ігнорували неодноразові попередження про необхідність припинення терористичних операцій".

Видання зазначає, що КВІР склав список компаній, які він збирається атакувати.

"Ці компанії повинні очікувати знищення своїх відповідних підрозділів в обмін на кожне вбивство в Ірані, починаючи з 8 вечора за тегеранським часом у середу, 1 квітня," говориться у повідомленні.

Серед зазначених компаній – Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Palantir, Nvidia, JPMorgan, Tesla, General Electric, Spire Solutions, G42 та Boeing.

Ціни на нафту зросли на початку азійських торгів, тоді як влада Дубая намагалася загасити пожежу на кувейтському нафтовому танкері, який став ціллю атаки безпілотника.

Попри війну зі США та Ізраїлем, Іран не лише зберіг експорт нафти, а й різко збільшив на ньому заробітки – продає нафту майже вдвічі дорожче, ніж до війни.

Раніше підрозділ Amazon попередив про тривалі перебої в роботі своїх сервісів після того, як упродовж останніх днів удари дронів пошкодили три його дата-центри на Близькому Сході.