Поки немає "гарних новин" щодо надання 90 мільярдів євро допомоги для України – Каллас

Глава зовнішньої політики Євросоюзу Кая Каллас заявила, що поки не може повідомити "гарних новин" щодо ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії та надання 90 мільярдів євро допомоги для України.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами в Бучі, пише Суспільне.

"Так, у нас є деякі перешкоди на шляху щодо 20-го санкційного пакета, а також щодо виплати позики. Робота над їхнім подоланням триває, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити гарних новин", – зазначила вона.

Каллас сподівається, що це рішення ухвалять на наступній Європейській раді.

У лютому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

Угорщина заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС, відмовившись проголосувати за один з трьох затверджених Європейським парламентом документів, необхідних для виділення коштів – зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки.

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Робер Фіцо допустив можливість того, що в майбутньому він приєднається до блокування кредиту ЄС на 90 млрд євро для України.