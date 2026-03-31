США вчетверте перенесли дедлайн продажу міжнародних активів "Лукойл"

У понеділок 30 березня Управління з контролю за іноземними активами Департаменту фінансів США в четвертий раз продовжило термін продажу іноземних активів російського нафтового гіганту "Лукойл".

Про це йдеться у відповідному документі Управління з контролю за іноземними активами Департаменту фінансів США.

23 жовтня Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Перший дедлайн продажу іноземних активів "Лукойлу" встановили на 13 грудня 2025 року. Після цього його переносили на 17 січня 2026 року, 28 лютого 2026 року, 1 квітня 2026 року.

Новий дедлайн встановили на перше травня 2026 року.

Раніше агенство Reuters писало, що США уповільнили продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", щоб посилити тиск на Росію в переговорах щодо миру в Україні.

Один американський посадовець заявив Reuters, що Мінфін США продовжив дедлайн, щоб "сприяти триваючим переговорам з "Лукойлом" і досягти угоди, яка підтримує зусилля президента (Дональда) Трампа позбавити Росію доходів, необхідних для підтримки її воєнної машини, і досягти миру".

За словами посадовця, будь-яка угода має передбачати, що "Лукойл" не отримає жодної авансової вигоди, а всі кошти від продажу будуть розміщені на рахунку, де вони заморожені та перебуватимуть під юрисдикцією США.

Нагадаємо:

